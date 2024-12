Precisa pousar imediatamente? O que acontece quando passageiro morre em voo

Uma passageira morreu após passar mal durante voo que saiu de Brasília com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela estava no voo G3 7748, operado pela Gol, que saiu de Brasília na manhã de terça (10), e o avião pousou em Miami às 15h55 (horário local). A Gol lamentou o ocorrido e disse que seguiu todos os protocolos previstos "de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais".

O que a tripulação faz nesse caso?

Piloto tem de tomar uma série de decisões, quando um passageiro morre a bordo de uma aeronave — incluindo questões filosóficas — para evitar colocar em risco a vida de outros passageiros.

Tripulantes também passam por situações delicadas, como o que fazer com o corpo e como lidar com os demais passageiros. Se não houver nenhum médico presente no voo, a tripulação tem uma série de procedimentos que precisam ser realizados. Os profissionais são orientados a manter as manobras de emergência em algumas situações até que o pouso seja realizado.