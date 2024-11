Retração do Fiagro, RJs cercam o agro: como fica o 'médio investidor'?

A frustração veio há um mês, quando mais de 31 mil cotistas do Fiagro Capitania Agro Strategies (CPTR11) ficaram sem dividendos em outubro, reflexo do pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy (AGXY3).

Em 11 de outubro, quando o comunicado sobre o CPTR11 foi divulgado, o ativo era cotado a R$ 6,58. Em 11 de novembro, a queda acumulada é de 3,95%, para R$ 6,32. Antes da concretização da RJ da AgroGalaxy, em setembro, foram registradas perdas de até 18% nos Fiagros.

Para quem investe no setor, o momento é de cautela. Números divulgados pela Serasa Experian nesta terça-feira (12) mostram que, no terceiro trimestre de 2024, houve retração de 40,7% nos pedidos de RJ, incluindo produtores pessoa física, pessoa jurídica e empresas.

Apesar da baixa, vale lembrar que 215 agricultores brasileiros pediram recuperação judicial no segundo trimestre do ano. Também foram 94 pedidos de RJ de empresas no período, um aumento de 22% em comparação com o período de janeiro a março.

Acreditamos em um represamento no segundo trimestre que acabou inflando a quantidade de solicitações e impactando a relação com o período seguinte. O ideal é que sigamos analisando os próximos meses para chegarmos em conclusões mais assertivas.

Marcelo Pimenta, diretor de agronegócio da Serasa Experian

Para o campo que busca se financiar por CRAs e Fiagros, também é preciso cautela com o comportamento do 'médio investidor'. Afinal, a falta de compreensão sobre o calendário-safra, a rotação das commodities e a influência de países concorrentes na formação de preços na Bolsa de Chicago pode assustar.