Em reuniões do G20, Brasil expõe antagonismo entre agricultura e clima

Durante a Iniciativa de Bioeconomia do G20, Zahed conta, a agricultura foi uma parte central da conversa. A análise da ONU mostra que a segurança alimentar é um objetivo primordial para metade das estratégias nacionais de biodiversidade, o que inclui discutir segurança alimentar e nutrição.

"Os sistemas agroalimentares são vitais para fornecer os recursos biológicos necessários para a produção de produtos de base biológica que melhoram a sustentabilidade de outros setores. A bioeconomia também oferece um caminho para aumentar a sustentabilidade, a inclusão e provavelmente também a competitividade dos sistemas agroalimentares", afirma o diretor da FAO.

Na caça dos bilhões de dólares

Embora o Brasil não possa tratar a presidência do G20 como palco para interesses próprios, é notório que as reuniões bilaterais realizadas esta semana no Mato Grosso têm cunho comercial. Inclusive, o B20, vertente empresarial do G20 liderada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), encaminhou ao ministro Carlos Fávaro uma série de recomendações para uma declaração ministerial. A expectativa é que o documento tenha o aval das 20 maiores economias do mundo na sexta-feira, 13.

A carta do B20 é assinada por Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, cujos fornecedores em grande parte se concentram no estado mato-grossense. Para o executivo, o mundo precisa de algo em torno de US$ 300 bilhões e US$ 350 bilhões por ano, até 2030, para transformar a produção de alimentos. Neste valor, estariam incluídos pagamentos por serviços ambientais e o incremento de tecnologias, como drones e sensores.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o embaixador e secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago, a secretária Nacional de Mudança do Clima do MMA, Ana Toni, junto a outros representantes do Brasil e do G20, discutem o acesso a fundos para financiamento climático no Hemisfério Sul. Nesta ótica, o Grupo de Trabalho Finanças Sustentáveis fala em bilhões de dólares para soluções baseadas na natureza.