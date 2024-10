Cooperativas da Reforma Agrária querem investidores e retornam 11% ao ano

A linha Capital Semente fornece recursos para quem está se estruturando e se organizando em associações e cooperativas. Já o Capital de Giro visa a aquisição de matéria-prima, melhorar a liquidez da cooperativa e a capacidade de remuneração justa dos produtores. Por fim, a linha Capex é voltada para quem já tem mais maturidade no mercado, e visa aprimorar as agroindústrias por meio da construção, reforma, expansão de instalações e aquisição de maquinário.

A partir dos recursos investidos, a maior parte dos projetos é destinado a atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ambas políticas públicas federais.

A Cooperativa Da Terra, localizada em Itaberá/SP, com atuação voltada para a produção de grãos, é um exemplo. A organização teve acesso às três linhas de financiamento do Finapop, totalizando um empréstimo de R$ 2,3 milhões. Esses recursos permitiram uma redução de 30% nos custos de produção, aumento de receita média por safra e a ampliação dos canais de comercialização.

A CVM e o MST

Por trás deste modelo de negócio, há quatro anos de aprendizado. O Finapop foi fundado em 2020 e passou por um processo de amadurecimento, depois de a primeira operação ter sido feita via Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), para um projeto-piloto com uma cooperativa do Rio Grande do Sul que captou R$ 1,5 milhão. O instrumento funcionou bem e a cooperativa captou o recurso pretendido para finalizar um abatedouro.

Em 2021, começou-se a estruturar uma oferta maior, com cooperativas que se adequassem às exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).