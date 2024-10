Código Florestal e commodities são alvo da ministra Marina Silva na COP16

A ministra também participou do lançamento da nova edição do PlanaVeg (Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa), iniciativa cujo objetivo é restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Este instrumento une a meta voluntária do Brasil, anunciada no âmbito do Acordo de Paris, com o Marco Global da Biodiversidade.

Na prática, isso significa que o MMA está trabalhando para que as florestas sejam consideradas ativos valiosos, e quem as proteger ser remunerado por isso. "Temos que sair da lógica de custo por hectare, mas a gente precisa financiar isso. Devemos reorganizar o uso da terra e a restauração já entrou no circuito econômico", disse Marina Silva.

Ainda assim, é perceptível a ausência dos ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário na delegação brasileira da COP16. Na avaliação de Bráulio Dias, diretor do Departamento de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do MMA, o setor agropecuário está demorando para participar de forma mais ativa desta discussão.

"O MDA está um pouco mais alinhado a estas discussões, o Mapa tem suas contradições. O Mapa está acompanhando mais a agenda de clima, porque as COPs do Clima criaram agendas sobre agricultura. Mas as negociações da CDB, eles não acompanham tão bem, precisariam ter um acompanhamento melhor", ele afirmou.

Dias ressaltou o "pequeno incentivo" do Plano Safra de reduzir 0,5% nos juros para quem adotar práticas sustentáveis, mas concorda que há dificuldade de adoção por parte dos agricultores. Parte do empecilho é que os programas 'sustentáveis' do Mapa são voluntários, e a outra parte é a dificuldade dos bancos em implementar os programas de financiamento.

O complexo mecanismo entre agricultura, meio ambiente e sistema financeiro precisa avançar, afinal, as metas do Marco Global da Biodiversidade e do fim do desmatamento precisam ser cumpridas dentro de cinco anos. Marina Silva reiterou a necessidade de interromper a lógica de desmatamento para produção de grãos.