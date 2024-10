Em Convenção da ONU, a biodiversidade quer colocar limites à monocultura

Um dado do Banco Mundial indica que os subsídios agrícolas são responsáveis pela perda de 2,2 milhões de hectares de floresta por ano, o equivalente a 14% do desmatamento global. Estes subsídios nos países ricos provocam desmatamento tropical significativo.

Alberto Terena, importante liderança indígena no Cerrado, esteve no primeiro dia da COP16 no Pavilhão Brasil e falou sobre o avanço da soja no bioma. "Vivemos o avanço da monocultura dentro dos nossos territórios, sendo que o Cerrado é a fonte dos mananciais, das águas. Se continuarmos achando que a monocultura é a salvação, vamos destruir a nós mesmos", afirmou.

Ronaldo dos Santos, secretário para políticas quilombolas do Ministério da Igualdade Racial, também falou durante o evento. No relato, ele descreveu como é viajar pelo Cerrado: "quilômetros e quilômetros sem árvores, animais, comunidades, a gente só vê a monocultura, e isso é perda de biodiversidade".

A tentativa é de que o descontentamento com o modus operandi da economia que dá preferência à soja chegue a outras esferas, a ponto de o Brasil sair do padrão de produzir commodity sem valor agregado para atender ao mercado externo. Só que não havia ninguém do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Fazenda ou representantes do agro para dialogar.

*Esta matéria foi produzida com apoio da bolsa de reportagem COP16-CBD 2024, organizada pela Earth Journalism Network, da Internews