Por que o agro precisa incluir a saúde dos oceanos na conta da produção?

Dados científicos sobre a situação dos oceanos explicam os acontecimentos atmosféricos que levaram às enchentes no mês de maio no Rio Grande do Sul. Esta conexão entre a recuperação da biodiversidade, a saúde do ecossistema marinho e a produção agrícola foi tema na COP da Biodiversidade, na Colômbia.

Um dos papéis do oceano é regular o clima, à medida que ele absorve o calor, principalmente na zona tropical. Então, a correnteza resfria a temperatura e devolve um ar mais ameno, como um ar-condicionado. Não por acaso, o agronegócio acompanha os fenômenos El Niño e La Niña e os respectivos impactos do clima às lavouras.

A questão é que o oceano está em estado febril, conforme explica Ronaldo Christofoletti, membro do Grupo Assessor de Comunicação para a Década do Oceano da Unesco, professor do Instituto do Mar da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN).