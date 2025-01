XP amplia fatia na Petz enquanto fusão com Cobasi segue em análise do Cade

A XP Investimentos aumentou sua participação na Petz, um dos principais varejistas brasileiros de produtos para animais de estimação. Agora, a XP, por meio de fundos de investimento sob sua gestão, detém 11,65% do capital da companhia. O movimento ocorre em meio ao processo de fusão da Petz com a Cobasi, operação que está sendo analisada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

De acordo com o comunicado, a XP agora possui 53,8 milhões de ações ordinárias da Petz, consolidando-se como um dos principais acionistas da companhia. Apesar do aumento na participação, a XP afirmou não ter intenção de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da empresa.

A operação de fusão entre Petz e Cobasi é vista como uma jogada que pode redefinir o mercado pet no país. A união das empresas criaria um gigante no setor, com potencial de maior capilaridade e poder de barganha frente a fornecedores, além de maior capacidade para investimentos em inovação e expansão.