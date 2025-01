Seca prolongada castiga grandes zonas produtoras de soja na Argentina

Na Argentina, a colheita da soja geralmente ocorre entre abril e junho, dependendo das condições climáticas e da região produtora. O ciclo da cultura começa com o plantio entre outubro e dezembro.

A zona núcleo, principal região produtora de soja do país, costuma colher mais cedo, a partir de abril, enquanto áreas mais ao sul e ao oeste, como em Córdoba e La Pampa, podem estender a colheita até junho.

Apesar das dificuldades, qualquer volume de chuva traz um alento para as próximas semanas, que são decisivas para o desenvolvimento das lavouras. Meteorologistas ouvidos pela Bloomberg afirmam que o volume de chuvas pode mudar entre o final de janeiro e fevereiro.

O movimento do mercado internacional é acompanhado pelo Cepea/USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Universidade de São Paulo, em Piracicaba (SP).

Segundo o último relatório dos pesquisadores, que não mencionou a estiagem, o governo Milei sinalizou a possibilidade de reduzir as "retenciones" - restrições a vendas ao exterior - sobre produtos agrícolas em 2025, "o que pode estimular as exportações e aumentar a concorrência com o Brasil no mercado de farelo de soja."

"De modo geral, o mercado permanece atento às ações do novo governo dos Estados Unidos, especialmente no que se refere às tarifas de importação, que podem desencadear reações de outros países e redirecionar compradores para a América do Sul", afirma o estudo do Cepea.