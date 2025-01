Por que esta pedra, que cresce na vesícula do boi, vale o dobro do ouro

A extração dos cálculos biliares não é uma atividade ilegal no Brasil, mas o comércio opera em grande parte na informalidade.

O WSJ citou casos de assaltos a fazendas e frigoríficos, além de contrabando sofisticado, com pedras escondidas em produtos diversos para evitar fiscalização. Em alguns países da América do Sul, como o Uruguai, já houve condenações por tráfico ilegal do produto, evidenciando o crescimento desse mercado paralelo.

"Com os frigoríficos, que operam com nota fiscal, não há problema. Mas uma parte do problema é a própria burocracia da Receita Federal, que prefere deixar de arrecadar quando o produto é vendido por pequenos produtores estabelecendo obrigações que eles não têm como cumprir. Uma vaca de leite idosa quebra a perna e você acha que ela será descartada ou aquela família vai aproveitar o que der?", disse Oliveira, da Oxgall.

Sair abatendo indiscriminadamente bois e vacas para ver se há algo dentro da vesícula não é uma boa ideia. Não existe uma explicação no campo da medicina veterinária sobre por que essas pedras se formam apenas em uma minoria dos animais enquanto outros animais similares (às vezes com a mesma genética e alimentação) passam a vida sem desenvolver nódulos.

O que se sabe é que a prevalência é maior entre animais mais velhos e de raças leiteiras. É um perfil cada vez mais raro de animal na pecuária brasileira, marcada por alimentação mais controlada e períodos de engorda mais curtos, fatores que reduzem a incidência natural dessas pedras.