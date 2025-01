8 coisas que você deveria saber sobre a DeepSeek, que sacudiu o mundo da IA

A DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial, surpreendeu o mundo da tecnologia ao apresentar soluções eficientes e de baixo custo, desafiando o domínio das gigantes do Vale do Silício.

Aqui estão oito pontos essenciais para entender como ela funciona.

1. O que é a DeepSeek?

A DeepSeek é uma startup de inteligência artificial baseada na China que ganhou destaque após lançar o modelo DeepSeek-V3. Esse sistema mostrou um desempenho comparável ao de soluções de gigantes como OpenAI e Google, especialmente em tarefas de raciocínio lógico e programação. O que diferencia a empresa é sua abordagem econômica e eficiente no desenvolvimento de tecnologia de ponta.

2. Os custos da DeepSeek são realmente menores?

Sim, e essa é uma das principais razões para seu impacto no mercado. Segundo o jornal The New York Times, DeepSeek gastou cerca de US$ 6 milhões em poder computacional para treinar o modelo V3, um valor significativamente menor do que os US$ 100 milhões ou mais gastos por empresas como Meta e OpenAI. Essa economia foi alcançada ao utilizar chips mais simples, combinados com métodos de treinamento otimizados.