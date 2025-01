Chefe da maior gestora do mundo diz que bitcoin pode alcançar US$ 700 mil

O CEO e sócio da BlackRock, Larry Fink, afirmou que o bitcoin pode alcançar o valor de US$ 700 mil, caso fundos soberanos e institucionais passem a alocar entre 2% e 5% de seus portfólios na criptomoeda.

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, administra mais de US$ 10 trilhões, e recentemente expandiu sua atuação para o mercado de criptomoedas com o lançamento dos ETFs deste tipo de ativo.

A notícia foi dada primeiro pelo site financeiro MarketWatch, mas o UOL recuperou o teor da fala de Fink, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), nesta quarta (22).