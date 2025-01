The Economist: Lula não tem herdeiros políticos claros dentro e fora do PT

De acordo com a análise, o PT se consolidou em um Brasil muito diferente daquele de suas origens. O sindicalismo e o catolicismo de base que impulsionaram o partido nas décadas de 1980 e 1990 deu lugar a uma economia dominada pelo agronegócio de alta tecnologia e por trabalhadores de aplicativos, além da forte expansão das denominações evangélicas no conjunto da população. O texto ressalta que, embora Lula continue sendo a figura mais popular do partido, a erosão de sua base tradicional representa um desafio significativo para sua sucessão.

Fora do PT, são listados como alternativas de esquerda os deputados Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), "apesar de representarem uma nova geração, ainda não conquistaram o eleitorado em escala nacional, e suas recentes derrotas eleitorais reforçam essa dificuldade". Na verdade, Tabata, 31, não terá a idade mínima de 35 anos para concorrer à Presidência em 2026.

Por fim, a The Economist conclui que, no cenário de Lula não saindo como candidato em 2026, a esquerda brasileira corre o risco de fragmentação, e o PT pode se ver reduzido a uma força política periférica. A incerteza em torno da sucessão do presidente reflete a dificuldade da esquerda em se renovar e encontrar um nome capaz de galvanizar o eleitorado em um cenário político cada vez mais polarizado, segundo a análise.