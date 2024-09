Por que a situação financeira da Azul é 'insustentável', segundo a Fitch

Diferentemente do indivíduo comum, uma empresa como a Azul tem algumas cartas que podem ser usadas para levar o endividamento de volta a um patamar razoável. Renegociação dos contratos de leasing, por exemplo, é uma. Outra é a entrega de ações a credores em troca de abatimento da dívida. Essas saídas estão demorando mais do que o esperado para ser implementadas, conforme a agência de rating.

Basicamente esse foi o fundamento do downgrade (rebaixamento) da classificação de crédito da Azul para 'CCC'. No dia 20 de setembro, a Moody's também havia rebaixado a nota de crédito da companhia aérea., com fundamentação similar.

A Fitch também menciona alguns pontos positivos em relação à Azul:

Posição de mercado: O relatório reconhece a Azul "ocupa uma posição de negócios única no Brasil (classificação Ba2 positiva) como a única companhia aérea em cerca de 80% de suas rotas, o que resulta em menor concorrência e forte poder de precificação."

Resiliência na pandemia: "A capacidade da Azul de reduzir custos durante a pandemia e suas políticas financeiras conservadoras são fatores adicionais positivos para o crédito."

Recuperação do mercado aéreo: Segundo a Fitch, houve uma recuperação mais rápida do que o esperado do tráfego de passageiros no Brasil após a pandemia, além da competição e da capacidade mais racionais no mercado brasileiro, "o que permitiu que as companhias aéreas aumentassem as tarifas aéreas, mitigando o efeito dos preços mais altos do combustível de aviação e outras pressões inflacionárias de custos."