5 pontos sobre o megapacote da China e seu impacto nas empresas brasileiras

A China também é o principal fornecedor do Brasil, com importações de US$ 53,2 bilhões em 2023. O comércio com a China gera um superávit comercial significativo para o Brasil, contribuindo para superávit das contas externas brasileiras.

As medidas anunciadas e seus impactos

1. Cortes nas taxas de juros: O Banco Popular da China, o banco central do país, reduziu as principais taxas de juros, incluindo as taxas de hipoteca

Impacto: Visa reativar o crédito e impulsionar investimentos em um momento de enfraquecimento econômico, especialmente no setor imobiliário.

Os estímulos ao mercado imobiliário tendem a favorecer diretamente a Vale, principal exportadora de minério de ferro para a China, de duas formas: possível aumento do preço internacional do minério de ferro com aumento da demanda chinesa e provável aumento das encomendas da commodity vendidas pela mineradora.



A ação da Vale (+5,15%) voltou a subir para patamar superior aos R$ 60. A empresa brasileira é uma das mais expostas ao mercado chinês, principal destino das exportações brasileiras de ferro.



O movimento das ações na B3 nas primeiras horas após o anúncio das medidas também mostra que houve uma injeção de ânimo no setor siderúrgico. Ações de empresas como Usiminas e CSN avançaram mais de 5% no pregão desta terça.

2. Mais liquidez para os bancos: o BC chinês diminuiu a exigência de reservas dos bancos, permitindo que emprestem mais.