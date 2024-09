Pacote de estímulos na China, maior que esperado, faz ação da Vale disparar

O efeito no Brasil, ao menos no curto prazo, é otimismo no mercado de ações no pregão desta terça. A alta mais importante é a da Vale, que sozinha equivale a 11,4% do peso global do Ibov, o índice de referência da B3.

A ação da Vale (+4.83%) voltou a subir para patamar superior aos R$ 60. A empresa brasileira é uma das mais expostas ao mercado chinês, principal destino das exportações brasileiras de ferro. Também em alta nesta terça graças à China: CSN (+9,39%), CSN Mineração (+5,53%), Usiminas (+5%).

Antes do anúncio, alguns bancos internacionais, como o americano JP Morgan, vinham revisando as expectativas da Vale para baixo justamente por causa da possibilidade de recessão na China e paralisia no mercado imobiliário local.