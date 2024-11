Por que a Faria Lima é mais pessimista que estrangeiros sobre a economia

Hoje está disseminada na Faria Lima a impressão de que a ala política, liderada pelo ministro da Casa Civil Rui Costa (PT), tem prevalecido até agora sobre Fernando Haddad e Simone Tebet (Planejamento), mais favoráveis à tese da contenção de gastos para a redução de juros.

"Um investidor externo olha para o Brasil e vê que há crescimento maior que o esperado, inflação abaixo da média histórica, desemprego baixo. Quem está aqui tem um foco muito maior em outra métrica, o crescimento da dívida em relação ao PIB", disse Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, em um evento na sede do banco nesta segunda (4).

"O custo da dívida é o grande problema, porque quanto mais posterga um ajuste fiscal, mais a dívida sobe, mais os mercados ficam tensos e aí o juro sobe mais, não só a taxa básica, mas os juros dos mercados futuros. Isso implica uma dinâmica de dívida horrorosa, porque os juros reais começam a pressionar a dívida e você entra numa situação de descontrole. Aí para fazer o ajuste, para valer, é muito mais custoso. Vai fazer um ajuste mais intenso", afirmou.

Padovani não se vê exatamente como um pessimista. Ele acredita que o volume das exportações ajuda a manter o país mais resistente a choques externos e que o Brasil alcançou uma posição melhor que outros emergentes, como México, Turquia e Argentina.

Hoje a relação dívida/PIB é um dos indicadores sobre os quais governo, mercado e instituições independentes não se entendem. Segundos dados do Banco Central, ela alcançou 78% do PIB em agosto e vem crescendo nos últimos dois anos.



Relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI), que é vinculada ao Senado, apontava que em 2024 o endividamento do setor público poderia chegar a 80% do PIB este ano; isto é, haveria um déficit nas contas públicas maior do que o admitido pelo governo. O dado do governo federal, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seria de 76,6% no mesmo período.

No Banco Votorantim, por exemplo, a projeção é que, se mantido no atual ritmo o gasto público, o endividamento poderá alcançar 83% em 2026 e 87% em 2028 —mesmo patamar recorde que o país alcançou em 2020, durante a pandemia, quando teve que implementar às pressas o auxílio emergencial para milhões de pessoas que perderam a renda na crise da covid-19.