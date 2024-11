O brasileiro usa a Black Friday para agradar quem mais importa: ele mesmo

De origem tão exótica quanto um jogo de beisebol, a Black Friday foi abraçada pelo brasileiro na última década e seu ticket médio de compras no varejo por causa das promoções supera o do dia das Mães, dos Pais e dos Namorados.

De acordo com pesquisa feita pela empresa de inteligência de mercado Hibou, o ticket médio na Black Friday de 2024 é o maior entre as datas varejistas até o momento, com a maioria dos consumidores prevendo gastos entre R$ 500 e 1.000.

O levantamento, que ouviu 1.200 consumidores, traz alguns dados que podem ser considerados contraintuitivos em relação à sabedoria convencional sobre as vendas em novembro.