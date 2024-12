Para agentes do mercado, Haddad perdeu batalha para ala política em anúncio

O ceticismo da indústria financeira sobre o compromisso fiscal do governo afetou as expectativas de inflação, levando o Banco Central a aumentar as taxas de juros no momento em que o Federal Reserve, a autoridade monetária dos EUA, reduz a política monetária.

Nesta segunda (2), economistas ouvidos pelo Banco Central, no relatório Focus, aumentaram suas projeções para juros e inflação no próximo ano. A taxa básica Selic deve atingir 12,63% em dezembro de 2025, ante estimativa anterior de 12,25%. Os analistas também elevaram as previsões para o aumento dos preços ao consumidor no final do próximo ano para 4,4%. É a sétima alta consecutiva medida pela pesquisa.

"Não dá para dizer que o corte previsto no pacote estava longe do que desenharam os técnicos porque o comportamento das despesas do governo não conversava com o arcabouço. Mas basicamente acentuou-se um problema de credibilidade, expondo a sensibilidade muito grande do do governo ao ambiente eleitoral", avalia Roberto Padovani, do Banco BV.

"A inclusão da isenção do IR refletiu a divisão interna do governo. No fundo, a falta de convicção com o equilíbrio fiscal acabou sendo a principal mensagem", interpreta.

Em meio às turbulências, o próximo presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que o Brasil pode precisar de taxas mais altas de juro por mais tempo para ancorar as expectativas de inflação. Ele repetiu a mensagem na sexta, frisando que o BC pode elevar a taxa Selic.

Se Lula e a ala política não queriam passar um recibo público de adesão aos apelos da Faria Lima por corte de gastos com o anúncio na quarta-feira, o presidente acenou ao capital na sexta.