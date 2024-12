Economista: 'Mercado tenta domesticar quem está na cadeira presidencial'

Quando aqueles 17 setores conseguiram a prorrogação dos subsídios, o mercado não jogou o dólar para R$ 6,30 pensando que o Brasil iria quebrar, apesar do tamanho da pancada para as contas públicas que aquilo significava. O Brasil estava com um problema naquele momento, o Congresso passou uma coisa que não faz sentido na atual conjuntura. Temos uma bolsa-empresário no Brasil que precisa ser cortada, mas o mercado não surta com isso.

A única solução aceita é só tascar na cabeça do trabalhador. Qualquer coisa fora disso, não agrada as elites, não agrada o poder econômico. O que acontece no final das contas? O mercado só surta quando o governo tentar algo além de cortar dos pobres. O mercado não é uma figura, não é uma pessoa, é uma confluência de interesses. Infelizmente, muitas vezes esses interesses não são os interesses do Brasil.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Assista ao comentário abaixo:

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.