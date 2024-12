Justiça bate cabeça em decisões sobre bloqueios de motoristas de aplicativo

Não à toa, o tema da "transparência" foi um dos mais debatidos na comissão montada em Brasília pelo governo federal, no ano passado, para tentar construir uma nova regulamentação para a categoria. O grupo de trabalho deu origem ao Projeto de Lei Complementar 12/2024, atualmente em tramitação no Congresso.

"As plataformas têm que justificar e, mais do que justificar, informar que o motorista vai ser bloqueado", defende Carina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos do Rio Grande do Sul e integrante da comissão montada na capital federal. "Aquele motorista que comprou um carro ou investiu num carro mais caro para trabalhar precisa saber que vai ser bloqueado e ter uma chance de se defender", complementa.

Em nota, a Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia) afirma que as decisões judiciais divergentes causam "insegurança jurídica". Segundo o texto, uma decisão da terceira turma do STJ já estabeleceu que "não existe impedimento para que a plataforma de aplicativo de transporte individual suspenda imediatamente a conta de motorista em razão de ato considerado grave".

Por fim, a nota informa ainda que a entidade defende a "evolução da relação entre plataformas e motoristas parceiros em direção a uma maior transparência, incluindo o estabelecimento de critérios claros para todos". Porém, sustenta que eventuais "regulamentações não devem incluir dispositivos que venham a promover a intervenção direta na operação das empresas".