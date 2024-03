Governo atende Uber e 99 em regulamentação do trabalho de motoristas de app

Segundo: determina o pagamento apenas pelo tempo efetivamente gasto em corridas e não remunera o período total à disposição dos aplicativos. Isso quer dizer que os intervalos entre as viagens, que segundo pesquisas podem somar até 40% de uma jornada diária, não vão ser recompensados.

Outro pilar do PLC é a chamada "inclusão previdenciária", para garantir cobertura do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos motoristas. Durante o funcionamento da comissão em Brasília, as empresas usaram a proposta como uma espécie de moeda de troca pelo não reconhecimento do vínculo CLT.

Apesar de toparem pagar o INSS dos motoristas, as plataformas sempre discordaram do governo sobre o percentual das alíquotas e defendiam uma contribuição mais baixa. O projeto do governo fixa uma contribuição de 7,5% para trabalhadores e de 20% para os aplicativos — a base de cálculo é de um quarto do valor repassado pelos aplicativos aos motoristas. Mas não será surpresa se as porcentagens forem revistas para baixo no Congresso, onde o ambiente pró-empresas é ainda mais forte.

Empresas festejam Projeto de Lei

A nota oficial da Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), entidade representante das plataformas líderes de mercado, saudou o projeto do governo como um "passo importante" na regulamentação da atividade por conferir "segurança jurídica" às empresas. A Uber soltou um comunicado na mesma linha, classificando o texto como "importante marco".

Já os críticos consideram que o governo cedeu demais e que demandas históricas da categoria, como a definição de regras claras para impedir o bloqueio arbitrário de trabalhadores, ficaram de fora do PLC.