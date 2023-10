Em nota enviada nesta segunda-feira (16) à coluna, a Amobitec afirmou que "tem defendido que a discussão de ganhos mínimos e de contribuição previdenciária considere o perfil de engajamento dos trabalhadores por aplicativos, de modo a não onerar demasiadamente esses profissionais e buscar uma proteção social efetiva".

Ainda segundo a entidade, a regulamentação deve levar em conta "o caráter eventual e de complementação de renda da atividade", principalmente no caso do delivery. A Amobitec defende ainda que "haja um debate sobre o risco de não atingimento do mínimo necessário para a efetiva inclusão previdenciária da categoria", porém, não traz propostas concretas sobre o tema.

De olho na arrecadação da Previdência, o governo parece decidido a não abrir mão de uma alíquota de 20% para as empresas e de 7,5% para os trabalhadores. No entanto, essas porcentagens seriam cobradas levando em conta a remuneração líquida — gastos com combustíveis e contas telefônicas, por exemplo, não entrariam na base de cálculo.

A tendência é de que os técnicos do MTE fixem os custos em um quarto da operação. Assim, no caso de um trabalhador com renda bruta mensal de R$ 1 mil, as alíquotas do INSS incidiriam sobre R$ 750.

E se os trabalhadores não atingirem a contribuição mínima?

A coluna apurou ainda que um dos grandes receios do governo é o de que boa parte dos trabalhadores não alcance ao fim do mês a contribuição mínima para o INSS.