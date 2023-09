Segundo o posicionamento divulgado pela entidade, "uma alta tributação do trabalhador tende a estimular um aumento da informalidade" e "uma alta tributação da empresa tende a diminuir a renda do próprio trabalhador, porque é baixa elasticidade dos preços no setor".

A coluna apurou que o governo tentou construir uma alternativa com as empresas, no sentido de reduzir a alíquota de contribuição ao INSS. No entanto, Nicolas Souza Santos, secretário da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo, afirma que os representantes dos trabalhadores não foram consultados sobre o tema.

Santos critica as plataformas por não se mostrarem abertas à negociação do pagamento da "hora logada". Trata-se da remuneração por todo o período em que os entregadores ficam à disposição do aplicativo, incluindo os intervalos entre as corridas.

As plataformas não aceitam a proposta. Elas afirmam que os entregadores prestam serviço para diversos aplicativos e que o modelo da hora logada pode gerar fraudes — trabalhadores que se conectam aos apps, mas não fazem as corridas.

"Como o diálogo não vai avançar, e como as empresas também não estão interessadas, a gente vai partir para a mobilização. Dia 18 tem paralisação nacional", diz Santos.

E os motoristas?

No segmento do transporte de passageiros, também não foi fechado acordo entre os aplicativos e os representantes dos motoristas. Mas o clima entre as partes é considerado mais ameno, tanto que as negociações continuam nesta quarta-feira.