"Até agora não houve avanço [nas negociações] com as empresas", afirma Gilberto Santos, presidente do SindimotoSP (Sindicato dos Motofretistas de São Paulo). "O governo tem que fazer valer a arbitragem dele", complementa.

Governo quer contribuição para o INSS

Além de construir uma política de remuneração, os secretários do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) responsáveis pela mediação entre plataformas, entregadores e motoristas também vinham tentando emplacar a chamada "inclusão previdenciária", por meio da contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A última proposta debatida era a de uma alíquota de 20% para os aplicativos e de 7,5% para os trabalhadores. Essas faixas incidiriam sobre uma parte do rendimento mensal de entregadores e motoristas — custos fixos com combustível e plano de internet, por exemplo, não entrariam na base de cálculo. No entanto, também não houve acordo sobre esse ponto.

Em nota enviada à coluna, a Amobitec diz que "respeita o direito de manifestação e informa que suas empresas associadas mantêm abertos seus canais de diálogo com motoristas e entregadores". O texto informa ainda que a entidade "reforça seu interesse em continuar colaborando para a construção de um modelo regulatório equilibrado, que busque ampliar a proteção social dos profissionais e garantir a segurança jurídica da atividade".



Nota da redação: a matéria foi atualizada às 10h33 para deixar claro que o valor de R$ 17 para entregadores e R$ 30 para motoristas, por hora efetivamente trabalhada, foi apresentada pelo próprio governo. O texto foi atualizado novamente às 11h25 para acrescentar os valores propostos pela Amobitec.