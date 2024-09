Tallis Gomes queria ser Elon Musk, mas acabou como o tóxico ex-CEO da Uber

Até postar o "Deus me livre de mulher CEO" e se ver obrigado a renunciar ao comando da própria empresa, Tallis Gomes levava nas redes sociais a pacata vida do influencer digital e startupeiro brazuca que tem Elon Musk como guru.

Entre frases de efeito motivacionais — "cada um tem a vista da montanha que subir" — e dicas sobre como levantar um negócio num país atrasado como o nosso, o "empreendedor em série" e fundador da escola de negócios G4 Educação não se furtava de mostrar uma quedinha pela retórica dos extremistas de direita. Qualquer semelhança com o discurso do bilionário sul-africano dono do X/Twitter não é mera coincidência, com o perdão do clichê.

No último 7 de setembro, por exemplo, Tallis usou sua conta no Instagram para discretamente sensibilizar seus 809 mil seguidores sobre a relevância do ato bolsonarista na Avenida Paulista. "Vc está pronto para legar uma nação de escravos aos seus filhos?", provocou, fechando a reflexão com uma patriota bandeira do Brasil.