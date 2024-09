Tallis Gomes renuncia a cargo de CEO após fala machista; mulher assume

Em momento algum no meu texto eu quis questionar a capacidade de uma mulher de ser CEO, disse única e exclusivamente, com as palavras errada e com tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher.

Tallis Gomes

Gomes já esteve envolvido em outras polêmicas. Em agosto, disse em um podcast que não contrata "esquerdista" e que seus funcionários trabalham 80h por semana. A declaração deu o que falar nas redes sociais e chamou a atenção do público.

Mesmo que Gomes não tenha deixado claro qual é o tipo de contrato com a equipe, a declaração virou assunto na internet. "Ontem estava todo mundo trabalhando até 1h da manhã, e 8h da manhã [do outro dia] o escritório estava cheio", afirmou. Para ele, "se você não fizer 70 horas ou 80 horas por semana na empresa, você não vira nada na vida", disse.

Luiza Helena Trajano, presidente do Magalu, comentou sobre o caso. Ela diz que "não concorda em nada" com o posicionamento de Gomes e que criou três filhos sendo CEO do Magalu.

Criei três filhos trabalhando muito, inclusive como CEO do Magalu. Soube cuidar deles e dos idosos da família. Tenho amigas íntimas que optaram por ficar em casa para criar seus filhos mais de perto. Simplesmente escolheram outro estilo de vida, e nunca as critiquei. Tanto os meus filhos quanto os delas são felizes, comprometidos e legais. Sempre digo: não há receita para criar uma família.

Luiza Helena Trajano em post no LinkedIn

Quem é Tallis Gomes

Tallis Gomes é um empresário brasileiro. Ele fundou o G4 Educação em 2019, junto com outros empreendedores do mercado. O foco da sua companhia é "transformar a realidade brasileira através do empreendedorismo". Em quatro anos, mais de 30 mil alunos passaram pela formação que oferecem.