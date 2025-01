FPA se posiciona sobre veto à isenção aos fundos

No caso do agronegócio, que responde por quase 25% do PIB nacional e emprega 28,6 milhões de brasileiros, os Fiagros preenchem a lacuna deixada pelo crédito público e bancário.

“A taxação desses fundos compromete a competitividade, aumenta os custos para produtores e afeta diretamente a oferta de crédito ao setor”, alerta a Frente Parlamentar da Agropecuária.

A Frente destaca ainda que o veto pode gerar um efeito cascata sobre a economia. Com o aumento dos custos financeiros, a expectativa é de elevação dos juros, redução do crédito disponível e desaceleração em setores como o imobiliário e o agronegócio, considerados motores do crescimento econômico brasileiro.

“A taxação atinge não só grandes investidores, mas também pequenos poupadores, que veem nesses fundos uma oportunidade acessível de aplicar seus recursos”, afirma a nota.

Segundo a FPA, essas medidas penalizam justamente os grupos que mais contribuem para a inclusão no mercado de capitais.