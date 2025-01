Quanto rende R$ 1 mil na renda fixa, Tesouro e na poupança?

Com a chegada de janeiro e o aumento nos juros pelo Banco Central desde o final do ano passado, muitos investidores começaram a rever as suas estratégias para investir e garantir bons rendimentos em 2025. Pensando nisso, o UOL traz algumas simulações sobre o rendimento de R$ 1 mil em 12 meses na poupança, no Tesouro Direto e em outros títulos de renda fixa. Veja a seguir.

O que está acontecendo?

Investimentos aumentam a rentabilidade com a alta dos juros. Enquanto um FDIC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Títulos) e um título do Tesouro trazem retornos anuais de 16% e 15,02% ao ano, respectivamente, a caderneta rende apenas 6,16% no mesmo período.

Poupança não tem Imposto de Renda. É diferente do FDIC, em que a tributação é de 16%, e do Tesouro Direto, onde a taxa é de 15%. Ainda assim, a rentabilidade superior de ambos os investimentos costumam deixar a caderneta menos atrativa.