Musk quer usar o Brasil como 'Venezuela' da direita americana

Definitivamente, coerência não é o forte de Musk. Responsabilidade, muito menos. Por sinal, nem precisamos entrar no mérito de que, com o X/Twitter sob a batuta do bilionário, conteúdos de grupos neonazistas e supremacistas brancos passaram a ser disseminados com bem menos dificuldade, para usar um eufemismo. Afinal, ressuscitar Hitler é um argumento cansativo e manjado.

Então, quem se lembra de que em abril do ano passado o X/Twitter ignorou os pedidos de autoridades brasileiras para derrubar dezenas de contas usadas para insuflar massacres com armas em escolas? Quem se recorda de que a assessoria de imprensa da plataforma respondia com um emoji de fezes aos questionamentos de jornalistas sobre o caso?

Taí um curioso conceito de liberdade de expressão: permitir que criminosos e psicopatas explorem algoritmos treinados para bombar conteúdos histéricos e agressivos, como os que defendem — vamos repetir em letras maiúsculas — MASSACRES EM ESCOLAS.

O fato é que extremistas são peritos em usar incautos para subir o sarrafo do absurdo e normalizar ideias que precisam, sim, ser banidas. Daí, de repente, vemos um youtuber alcoolizado defendendo ao vivo, para milhões de pessoas, a existência de partidos nazistas — ainda que "não concordasse" com as ideias de Hitler. Tudo em nome da liberdade de expressão.

Por fim, o leitor pode objetar: tem muita gente bem-intencionada, para além dos extremistas, criticando os abusos de Alexandre de Moraes. É verdade. Por sinal, são pessoas que publicam dia sim, dia também, críticas pesadas ao ministro do STF, mas que não foram censuradas. Sabe por quê? Porque não tramaram golpe de estado nem defenderam a distribuição de conteúdo supremacista branco. Só foram dragados para a corrida eleitoral americana. Musk e Trump agradecem.