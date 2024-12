Não é verdade que STF já cravou ausência de vínculo CLT em trabalho de app

Dessa forma, o contrato entre a Uber e um motorista, por exemplo, deixa de ser entendido como uma relação de trabalho e passa a ser visto como uma mera relação comercial de intermediação.

No entanto, esses posicionamentos têm aparecido em decisões monocráticas (individuais) ou de turma (composta por um time de ministros). Até o presente momento, não há uma tese fixada pelo STF como um todo para nortear o julgamento de ações sobre esse assunto. Reiterando: é o recurso relatado por Fachin que deverá consolidar o entendimento da corte.

Assim, afirmar que o STF já bateu o martelo sobre a não validade da CLT para o trabalho em aplicativos é impreciso, para dizer o mínimo. E esse debate se complexifica quando se observam as atuações dos ministros Flávio Dino e, em menor escala, do próprio Fachin.

Em diferentes processos, ambos já tentaram sensibilizar os colegas para um princípio básico do Direito do Trabalho: a chamada "primazia da realidade". Isso quer dizer que é necessário analisar a relação com base no que de fato acontece, e não com fundamento no que alegam as partes — principalmente, as plataformas.

Foi o que fizeram os desembargadores do TRT2, por exemplo. Ao comparar a atuação do iFood com a de outra importante plataforma, o Airbnb, elas mencionaram diferenças significativas.

Se o site de aluguel de casas funciona de fato como um intermediador, fazendo o meio de campo entre quem aluga e quem oferta o imóvel, o mesmo não se pode dizer do iFood. É a plataforma que oferece as corridas, estabelece os valores das viagens e controla os itinerários das entregas.