Uber dobra aposta no marketing em seu aniversário de dez anos no Brasil

Festa de dez anos da Uber distribuiu prêmios a campeões de corridas

No seu aniversário de dez anos, a empresa não deu muita bola para a pauta trabalhista e dobrou a aposta no marketing.

Numa programação intensa, que incluiu uma reunião do CEO global com o presidente Lula, a Uber anunciou doações de R$ 10 milhões a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, além de planos para a expansão da frota de carros elétricos, diante das ameaças do aquecimento global.

Seguindo sua tradicional técnica de "gamificação", aquela que transforma o trabalho numa espécie de gincana viciante, também distribuiu prêmios de R$ 10 mil aos motoristas campeões em corridas em uma cerimônia de pompa.

Na Justiça e nas rodas de Brasília, a Uber parece mesmo estar levando a melhor, assim como nos negócios: a companhia tem 80% do mercado de aplicativos, no melhor estilo "o vencedor leva tudo", tão caro ao Vale do Silício, meca das big techs.

Curiosamente, o mesmo ainda não se pode dizer da batalha por corações e mentes. Mesmo que seja vista como salvação da lavoura para muitos desempregados, como mostra pesquisa Datafolha encomendada pela companhia, vai levar um bom tempo para que a Uber deixe de ser vista como sinônimo de precarização do trabalho. Se é que isso um dia vai acontecer.