Investimentos de chineses no México acirram debate sobre migração nos EUA

Prova disso é que o número de vistos de tipo H2, concedidos para trabalhadores temporários na agricultura e no setor de serviços, teve um incremento significativo entre 2010 e 2022. De acordo com dados do Anuário de Migração e Remessas do governo mexicano, o salto foi de 85 mil para 361 mil.

Por outro lado, o governo também precisa acalmar os ânimos da classe média e garantir que ela "não vai perder empregos", complementa o professor.

Concorrência da China estimula protecionismo

Nestas eleições, avalia Cantú, um pano de fundo importante é o crescimento dos investimentos da China no México, de olho no chamado "nearshoring". O conceito em inglês é usado para designar a produção de mercadorias em locais próximos aos mercados consumidores.

O movimento não é propriamente novo. Há quase três décadas, marcas de roupas, por exemplo, vêm instalando fábricas no vizinho dos Estados Unidos. Além de baratear os custos de produção, elas aproveitam os benefícios do tratado comercial entre os países para garantir a entrada no mercado norte-americano de produtos 100% "made in Mexico".

Mas o fluxo de investimento vem se intensificando e se dirigindo para setores mais intensivos em tecnologia. "O discurso do Trump tem sido mais forte, enfatizando que não vai permitir a entrada dos chineses via México", explica Cantú.