TikTok e Roblox ainda vão ser vistos como os antigos cigarros de chocolate

É verdade que os processos têm como pano de fundo uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, concorrentes na corrida pela tecnologia digital. Há tempos, o Congresso norte-americano ensaia uma lei para obrigar a asiática ByteDance, dona da rede social, a vender suas operações nos Estados Unidos. Mas isso não vem ao caso.

O ponto é que os procuradores afirmam que o TikTok, além de viciar crianças e adolescentes com "explosões de dopamina em seus cérebros", expõe seus usuários a potenciais abusos e a violações de privacidade. O algoritmo também contribui para todo tipo de dano à saúde mental: depressão, ansiedade, perda de sono e dismorfia corporal (uma insatisfação com a própria aparência).

Uma das armadilhas para capturar a atenção dos jovens usuários são as coins, moedas virtuais utilizadas para recompensar performances, que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Quanto mais popularidade, mais dinheiro digital na conta do usuário — e no bolso do TikTok. O aplicativo fica com até 50% das transações, segundo os procuradores.

A Roblox, plataforma febre no mundo inteiro por permitir que seus jogadores criem e monetizem seus próprios games, segue a mesma receita. Sua moeda virtual — o robux — também pode ser usada para liberar o acesso a fases exclusivas ou comprar acessórios especiais, como uma espada super poderosa ou um tênis voador.

Também na semana passada, uma competente investigação da Repórter Brasil, republicada pelo UOL, revelou que a companhia entrou na mira do MPT (Ministério Público do Trabalho) em São Paulo por possível exploração de trabalho infantil.

A jornalista Isabel Harari mergulhou em fóruns de bate-papo na internet e descobriu uma nebulosa indústria que recruta crianças e adolescentes para atuar na programação de games para a Roblox, borrando a fronteira entre diversão e trabalho.