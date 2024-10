Roblox desafia fronteira entre jogo e trabalho infantil e vira alvo do MPT

Apesar do inegável sucesso, a Roblox vem sendo alvo de diferentes denúncias mundo afora. A empresa já foi criticada por agir de forma negligente em casos de pedofilia e incentivar vício em jogos, incluindo os de azar. No Brasil, há até acusações de apologia ao crime organizado, com jogos simulando compras de armas da facção criminosa PCC.

Sobre a empresa pesam também acusações no Reino Unido sobre a exploração do trabalho de crianças e adolescentes, tal como na investigação em curso no MPT-SP.

Em manifestação enviada ao órgão em julho do ano passado, a Roblox negou a existência de relação de trabalho com os usuários. A nota afirmava que seu sistema "nada mais é do que uma plataforma de jogos que permite que os usuários joguem uma grande variedade de jogos, criem seus jogos e itens de personalização do avatar e conversem com outras pessoas online".

A manifestação enviada ao MPT paulista destoa do posicionamento de Stefano Corazza, um dos principais executivos da Roblox. Em entrevista concedida em março deste ano, ele afirmou que a plataforma é um "presente" para os jovens desenvolvedores.

"Você pode dizer: 'OK, estamos explorando trabalho infantil', certo? Ou pode dizer: estamos oferecendo às pessoas em qualquer lugar do mundo a capacidade de conseguir um emprego e até mesmo uma renda. Eu posso ter 15 anos vivendo em uma favela na Indonésia, e agora, com apenas um laptop, posso criar algo, ganhar dinheiro e sustentar minha vida", disse Corazza.

A argumentação do executivo da Roblox não convence Ivan Mussa, professor do Departamento de Mídias Digitais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em sua opinião, a esmagadora maioria das crianças não terá qualquer ganho financeiro.