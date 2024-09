Conheça as ideias dos candidatos à Prefeitura para bombar o emprego em SP

O deputado federal do PSOL também tem como meta um Plano de Regularização do Trabalho Informal. A ideia é instalar uma comissão para definir regras com o objetivo de preservar os espaços dos pedestres e evitar conflitos entre comerciantes e ambulantes.

Ricardo Nunes

Mais do que apresentar novas propostas, o plano do atual prefeito faz um balanço das ações de sua gestão.

O documento destaca os quase 10 milhões de atendimentos realizados nos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). Com 30 unidades fixas e cinco móveis, o órgão presta diversos serviços à população, como intermediação de mão de obra e elaboração de currículos.

O candidato à reeleição afirma ter criado 18 mil vagas no Programa Operação Trabalho. Os beneficiários recebem auxílios de até R$ 1.482,60, para uma jornada de seis horas por dia, e atuam em diferentes projetos — como o de zeladoria de parques municipais e o de atendimento à população em telecentros.

Nunes também propõe a criação do programa OASES, com espaços voltados a "empreendedorismo, qualificação profissional e assistência socioemocional". O plano de governo do emedebista prevê ainda atenção especial à economia verde, estimulando hortas urbanas e pontos de coleta de resíduos.