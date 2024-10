Como crianças e adolescentes usam o Discord para achar trabalho na Roblox

Procurados pela reportagem, os representantes do Discord no Brasil não se manifestaram até o momento.O espaço está aberto.

Na avaliação de Adriana Sena Orsini, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fica claro que os membros das comunidades no Discord, incluindo crianças e adolescentes, estão à procura de trabalho.

"Elas não estão procurando diversão", avalia. A possibilidade de pagamentos mensais fortalece o argumento. "Aquilo ali é uma relação de trabalho, sem muita discussão", afirma.

A professora Arlete dos Santos Petry, da Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), concorda. "Não é uma troca, é compra, envolve dinheiro. Eu diria que é um trabalho sem nenhuma garantia trabalhista", resume.

A falta de garantias, por sinal, é motivo de queixas. Pagamentos em atraso ou abaixo do inicialmente combinado são reclamações recorrentes. Há denúncias até de calotes. "Infelizmente está se tornando bem comum de acontecer", lamenta Guto, que costuma passar de duas a três horas programando na plataforma, todos os dias. Ele já entregou um trabalho orçado em 900 robux, mas só recebeu 100 porque "o cliente falou que perdeu todos os robux [no jogo]". Léo também já teve problemas: "o cliente só foi me pagar um mês depois".

Em manifestação enviada ao MPT em razão da investigação por trabalho infantil, a Roblox negou a existência de relação de trabalho com os usuários. A nota afirmava que seu sistema "nada mais é do que uma plataforma de jogos que permite que os usuários joguem uma grande variedade de jogos, criem seus jogos e itens de personalização do avatar e conversem com outras pessoas on-line".