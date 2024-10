Se Marçal for impedido de se candidatar, sabe o que vai acontecer? Nada

Apesar de se vender como o único legítimo representante da direita nas eleições da maior cidade do país, jamais foi digerido pela família Bolsonaro, a principal referência do campo conservador do país.

Não à toa, o filho do ex-presidente e vereador reeleito pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, já tachou Marçal de "coach malandrão".

Na mesma toada, alguns dos mais populares pastores evangélicos do país, caso de Silas Malafaia e Valdemiro Santiago, bateram pesado no candidato do PRTB ao longo da campanha.

Cortar as asinhas de Marçal não seria apenas um ato sem custos políticos relevantes e com justificativas jurídicas irrefutáveis.

Representaria um recado, curto e grosso, para quem ainda acha que pode se aproveitar do vácuo de regulamentação das redes sociais para incitar o ódio de uma parcela da população que já não acredita em soluções pela via do estado democrático de direito.

Taí uma oportunidade de ouro para ao menos tentar coibir o aparecimento de novos Marçais. O Pablo já era.