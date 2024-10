PL para motorista de app não passa da forma como está, diz deputado Agrobom

Então, a grande discussão hoje é justamente isso: deixar de receber por hora trabalhada e trabalhar por km rodado. Porque nós vamos ter ali motoristas que vão pegar trânsito e ficar ali uma, duas horas parado. O outro, às vezes, pega uma rota melhor, mas que vai andar mais. Vai andar 30, 40 quilômetros dentro de uma hora. Aí o custo dele ficaria muito alto para um preço [da corrida] tão barato. Então, acho que teria que ser por km rodado e usar a forma do markup para precificar os custos.

Sobre a contribuição para o INSS, eu já vi declarações do senhor defendendo o regime do MEI. Alguns motoristas também defendem esse formato. Porém, os críticos dizem que ele tem dois problemas. Primeiro, as empresas não contribuem com nada. Segundo, o MEI é um regime subsidiado, que onera as contas públicas. Qual é sua opinião?

Você pode criar um projeto em que as empresas também teriam que recolher 20%, que é o que eles já estão fazendo hoje no projeto, no relatório do Augusto Coutinho.

Ele trouxe lá um recolhimento de 20% para as empresas e 7,5% para o motorista de aplicativo. A única mudança que nós estamos querendo nessa decisão aí é a questão de eles poderem fazer pelo MEI o recolhimento do INSS.

Isso aí é simplesmente você colocar uma opção. Porque nós entendemos que muitas pessoas gostariam de recolher mais do que isso, porque eles vão pensar também em uma aposentadoria.

Nota da coluna: O projeto do governo fixa a contribuição ao INSS tendo como base de cálculo um quarto do valor repassado pelas plataformas aos motoristas. Ou seja, se um trabalhador recebe R$ 1 mil líquidos no fim do mês, ele recolheria 7,5% sobre R$ 250. Já a empresa pagaria 20% sobre R$ 250.