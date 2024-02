STF pode tornar CLT facultativa com decisão sobre uberização, diz manifesto

"É um princípio bem estabelecido e fundamental do direito do trabalho que a classificação dos acordos de trabalho deve seguir a realidade do desempenho do trabalho e não o que está escrito no contrato", afirma Valerio de Stefano, professor da York University, do Canadá, um dos signatários do manifesto.

"Isto ocorre porque um trabalhador raramente tem poder de negociação suficiente para influenciar o que consta de um contrato. Por isso, se o contrato disser que os trabalhadores são trabalhadores independentes e excluídos das proteções laborais, e os juízes não puderem fazer uma verificação da realidade sobre esta questão, muitos trabalhadores podem acabar ficam sem proteção apenas porque assinam um pedaço de papel que não representa a realidade", complementa.

O receio dos signatários é de que a decisão do STF estimule todos os empregadores — e não apenas os aplicativos — a argumentar que recrutam mão de obra a partir de contratos civis, apenas para cortar os custos de direitos trabalhistas. "Em todos os países, o sistema de proteção tem que ser obrigatório, porque senão as empresas vão contratar aquilo que for melhor para elas", finaliza Carelli.

Nota da redação: o texto foi atualizado às 14h30 para incorporar as declarações de outros signatários do manifesto