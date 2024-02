STF pode 'esvaziar Justiça do Trabalho' em julgamento sobre CLT e apps

Em nota enviada à coluna, a Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia) - entidade representativa das plataformas líderes de mercado, como Uber e iFood - afirma que "o formato estabelecido pela CLT não se adequa à realidade de trabalho criada pelas plataformas tecnológicas" e acrescenta que "há várias decisões judiciais neste sentido".

O texto informa ainda que a entidade "defende a construção de um modelo regulatório do trabalho intermediado por plataformas tecnológicas".

'Trabalho em apps não tem nada a ver com terceirização'

Para derrubar as decisões da Justiça do Trabalho que apontam vínculo empregatício de plataformas com motoristas e entregadores, os ministros do STF comumente usam um entendimento de 2020 da instância máxima do judiciário que libera as terceirizações. Geralmente, esse argumento é combinado com a justificativa de que nem toda relação de trabalho precisa ser protegida de acordo com o que manda a CLT.

O tema, inclusive, gerou uma crise entre a suprema corte e a Justiça do Trabalho. Em dezembro, o ministro Luiz Fux subiu o tom e chegou a mandar ofício ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o órgão abrisse investigações disciplinares contra magistrados trabalhistas por descumprimento do precedente do STF que reconhece outras modalidades de trabalho, para além da CLT.

"A questão é que os juízes do Trabalho não estão dizendo que não concordam com o precedente do STF que liberou a terceirização. O que eles estão dizendo é que a relação entre plataformas e trabalhadores não tem nada a ver com esse precedente", explica a presidente da Anamatra.