"Não era um hospital contratando uma empresa ou uma cooperativa de médicos, responsável por fornecer os serviços de um determinado número de cardiologistas ou de psiquiatras", ilustra a presidente da Anamatra.

Nesse caso, segundo as provas colhidas, não houve uma terceirização, mas sim uma fraude, explica Luciana. "Além do pagamento, havia subordinação, habitualidade e pessoalidade (só a profissional poderia desempenhar a função para a qual havia sido admitida)", acrescenta, citando os quatro elementos determinantes de uma relação de emprego típica.

Justiça do Trabalho x Justiça Comum

As recentes decisões do STF podem esvaziar as funções da Justiça do Trabalho definidas na reforma do judiciário realizada em 2004 por meio da Emenda Constitucional (EC) 45.

Segundo se lê no próprio site do STF, uma "inovação relevante trazida pela EC 45 diz respeito à Justiça do Trabalho, que teve sua competência ampliada para abranger todas as relações de trabalho, e não mais apenas relativas ao vínculo de emprego [com carteira assinada]".

Porém, o que as recentes decisões do Supremo fazem é que a Justiça Comum assuma novamente a análise de casos envolvendo as PJs. Isso porque os ministros do STF têm considerado que os contratos não têm natureza trabalhista, mas sim civil.