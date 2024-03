Xingamentos no metrô, 30 serviços ao dia: a rotina dos eletricistas da Enel

Com as recorrentes quedas no fornecimento de energia na cidade, desde o fim do ano passado, episódios de hostilidades contra os profissionais têm sido cada vez mais comuns, segundo o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. "O povo está transferindo a raiva [que sente] da Enel para os técnicos", afirma Eduardo Annunciato, presidente da entidade. "Mas a população tem que compreender que eles não têm culpa de nada do que está acontecendo", acrescenta.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Enel diz que "os contratos de serviços entre a distribuidora e as empresas parceiras respeitam a legislação trabalhista e incluem procedimentos e indicadores para o acompanhamento das condições de trabalho dos colaboradores terceirizados, em linha com as melhores práticas do mercado".

Terceirizados se queixam de salários baixos e poucos benefícios

Desde 2019, a Enel reduziu em 36% o número total de funcionários, segundo levantamento realizado no ano passado pela CNN e confirmado pelo UOL, com base nos relatórios trimestrais da companhia.

Esse enxugamento do quadro também se reflete no atendimento na rua, avalia o presidente do sindicato de trabalhadores. Pelas contas de Eduardo Annunciato, seriam necessários ao menos 1.600 eletricistas adicionais para dar conta da demanda.

A Enel contesta a escassez de mão de obra. A nota da distribuidora sustenta que o efetivo de técnicos e eletricistas em campo foi ampliado em cerca de 200 profissionais, desde 2019, "o que atesta que a redução no quadro pessoal não trouxe impactos nas atividades operacionais".