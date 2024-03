Sem acordo sobre INSS e hora logada, projeto de lei para entregadores trava

"Tenho a impressão de que houve uma espécie de acordo tácito em 2023 para que essa discussão não andasse ali no Congresso, em prol de se legitimar o Grupo de Trabalho", disse Sabino, em alusão à comissão especial mantida em Brasília entre maio e setembro do ano passado, com representantes de governo, empresas e trabalhadores. "Não chegado a um acordo durante o ano inteiro no GT, acho que é natural o Congresso puxar isso para discutir", complementa.

A coluna também ouviu representantes dos entregadores que participaram do GT em Brasília. O presidente do SindimitoSP, Gilberto Almeida dos Santos, teme que uma eventual tramitação no Congresso do projeto de lei sobre motoristas, os entregadores também sejam incluídos, sem a devida consulta à categoria. "As empresas do segmento de duas rodas estão muito confiantes. Parece que já têm uma carta na manga no Congresso", avaliou.

Entregadores reivindicavam pagamento da 'hora logada'

O principal ponto de discórdia entre os representantes das empresas e as lideranças dos entregadores na comissão especial de Brasília dizia respeito ao sistema de remuneração.

Primeiro, não houve consenso em torno do piso salarial. As plataformas iniciaram as negociações oferecendo o mínimo de R$ 12 por hora trabalhada. Isso quer dizer que, para cada 60 minutos efetivamente gastos em corridas, os apps deveriam garantir ao menos esse valor.

O ministro Luiz Marinho chegou a sinalizar que conseguiria costurar um acordo com os trabalhadores se as empresas se comprometessem a pagar R$ 17. Nos bastidores, o iFood endossou a proposta, porém, as lideranças dos entregadores recusaram.