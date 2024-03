Ministro de Lula critica iFood e avisa: 'Não adianta mandar recado'

Não adianta o iFood mandar recado (e olha que manda recado, viu, presidente... E olha que manda recado). 'Nós queremos conversar'. Nós conversamos o ano inteiro, mas o fato é que o iFood e as demais, Mercado Livre, enfim... que diziam que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio. Luiz Marinho, ministro no governo Lula

"É preciso que as plataformas também cheguem no real e possam sentar para conversar. Mas precisam saber que é necessário estabelecer um padrão remuneratório, uma condição de cidadania, condição de vida digna aos trabalhadores", acrescentou, na sequência.

A proposta apresentada pelo governo Lula, nesta tarde, no entanto, contempla apenas os motoristas que atuam no transporte de passageiros em veículos de quatro rodas.

O governo tentou negociar com as empresas de entrega que operam com motociclistas para avançar no conteúdo e formatar uma proposta que atendesse à categoria, mas não houve consenso.

O projeto estabelece um valor mínimo para a hora trabalhada, que será de R$ 32,09 para o trabalhador. Esse montante contempla um valor a título de remuneração, com base no salário mínimo, e cobertura de custos do trabalho.

Marinho garantiu que haverá regras para reajuste dos salários, com base no salário mínimo vigente. Dessa forma, se houver acordo, o valor da hora pode ser reajustado em patamar superior, mas não pode ser inferior ao valor do salário mínimo.