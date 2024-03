Ondas de calor geram risco no trabalho e tiram US$ 863 bi do PIB global

A impressionante sensação térmica acima dos 60ºC registrada no Rio de Janeiro, no fim de semana, não deixa dúvida de que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) está no caminho certo ao pautar o aquecimento global como uma de suas agendas prioritárias.

Isso se deve não só aos óbvios riscos à saúde, mas também ao profundo impacto econômico das mudanças climáticas. De acordo com estudo recente da Lancet, uma das mais antigas e renomadas publicações científicas em medicina da Inglaterra, ao menos US$ 863 bilhões foram ceifados do PIB global em 2022 por causa de horas não trabalhadas, em função do chamado "estresse térmico".

Aliás, se você ainda não escutou falar nesse conceito, vá acostumando seus ouvidos. Daqui para frente, o desconforto gerado ao corpo humano por temperaturas extremas vai ser determinante nos debates sobre o futuro do trabalho. Não à toa, na edição deste ano do SXSW, conferência realizada no Texas e considerada o principal celeiro da inovação tecnológica mundial, o assunto dominou algumas das mesas.