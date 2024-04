OnlyFans: quando vamos ver 'criadora de conteúdo adulto' como trabalhadora?

"Se uma pessoa está se propondo a vender conteúdo numa plataforma fechada e paga, a ideia é que talvez ela não queira ser exposta para além dali", analisa Lorena Caminhas, pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo) especializada no tema. "Talvez ela tenha um Instagram ou alguma outra conta que seja profissional só para fazer essa mediação entre as plataformas. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa quer ser vista para fora daquele ambiente", complementa.

Lorena explica que, desde 2018, com a publicação de uma legislação nos Estados Unidos chamada FOSTA-SESTA, criada com o objetivo de impedir o tráfico de pessoas para exploração sexual, as plataformas vêm tomando medidas para não serem punidas pela lei norte-americana.

Uma das principais ações nesse sentido é a varredura da internet para identificar conteúdos pirateados e solicitar aos servidores responsáveis a derrubada das imagens. O OnlyFans, por exemplo, afirma ter realizado 13.520 pedidos nesse sentido, ao longo de 2023.

Mas isso nem de longe é suficiente para acabar com o problema, segundo Lorena. "De maneira mais global, essas plataformas não conseguem, nem de maneira superficial, endereçar a questão do vazamento de conteúdo", avalia.

Regulamentação pode proteger saúde de criadores de conteúdo adulto

No Brasil, o artigo 21 do Marco Civil da Internet diz que as plataformas podem responder de forma subsidiária (complementar), se não removerem imagens íntimas não autorizadas de nudez ou sexo, depois de notificadas pelas vítimas.