1° de maio vem com desemprego baixo e Congresso arredio à pauta trabalhista

Além disso, a renda do trabalho teve crescimento significativo ao longo do primeiro ano do novo governo Lula. Em 2023, o volume de dinheiro no bolso de quem busca uma ocupação para pagar as contas ficou 11,7% acima da inflação.

O resultado, o melhor desde a criação do Plano Real, três décadas atrás, também foi bastante influenciado pela expansão do Bolsa Família. Desde a pandemia de covid-19, os desembolsos com o programa mais do que triplicaram, chegando a 1,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

Entre as ações do atual governo, uma das mais lembradas pelos sindicalistas é a volta da política de valorização do salário mínimo. "Após anos sem ganho real, e até perdas, essa retomada — que foi negociada com as centrais sindicais — proporciona maior ganho para os trabalhadores e trabalhadoras", afirma Sérgio Nobre, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

A lista de medidas do governo comemoradas pelas centrais inclui ainda a publicação da lei da igualdade salarial entre homens e mulheres e o envio de um projeto de lei (PL) ao Congresso Nacional para regulamentar a atividade de motoristas de aplicativo.

Governo em disputa com o Congresso

O debate sobre a chamada "uberização" é emblemática das dificuldades enfrentadas pelo governo na sua relação com o Congresso. Redigido com amplo apoio das centrais e encaminhado em regime de urgência ao parlamento, o PL capitaneado pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tinha votação inicialmente agendada para o dia 20 de abril. Porém, diante da resistência dos partidos, a tramitação foi adiada indefinidamente.