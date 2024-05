INSS: para encurtar fila, análise de benefício ignora acidentes de trabalho

O que aconteceu?

Numa tentativa de agilizar a análise de pedidos e reduzir as filas do INSS, o governo criou em julho do ano passado o Atestmed.

Desde então, para solicitar o benefício por incapacidade temporária (o antigo auxílio-doença), o segurado envia documentos e atestados médicos por meio do aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de passar por uma perícia presencial.

No entanto, a análise documental do Atestmed ainda não leva em conta o NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário), ferramenta que permite avaliar se o problema de saúde desenvolvido por uma pessoa tem relação direta com seu trabalho.

Instituído pela Lei 11.430 de 2006, o NTEP cruza os dados de atividades econômicas com a Classificação Internacional de Doenças (CID), auxiliando a análise feita por peritos para a concessão de benefícios.

Por meio do NTEP, é possível saber, por exemplo, que funcionários de frigoríficos têm excesso de risco para lesões por esforço repetitivo, por realizarem movimentos frenéticos na desossa de animais. Quando um empregado de um abatedouro apresenta esse tipo de doença, a comprovação do nexo com o trabalho é automática.