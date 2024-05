Ameaças de demissão para forçar volta ao trabalho geram 72 denúncias no RS

A proposta tem como base a Lei 14.437, de 2022, aprovada em meio à pandemia de covid-19 para flexibilizar regras trabalhistas durante períodos de calamidade pública. "Esse foi o foco do nosso pedido da reunião do dia 6 de maio com o ministro Luiz Marinho", afirma Íris Vidaletti, assessora jurídica da Fecomércio.

Segundo ela, o benefício — no valor do seguro-desemprego — contemplaria trabalhadores em duas situações. Primeiro, os empregados com contrato suspenso, por não terem como se dirigir ao trabalho. Segundo, os funcionários com redução de jornada e de salário, mas com complementação salarial pelo benefício emergencial. O governo hesita em colocar em prática a proposta devido ao alto custo financeiro, estimado em R$ 5 bilhões mensais.

Segundo a assessoria de comunicação do Ministério do Trabalho, a pasta já anunciou, até o presente momento, a suspensão do pagamento por quatro meses do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) por parte das empresas gaúchas. Além disso, antecipou o pagamento do abono salarial e a liberou duas parcelas adicionais do seguro-desemprego. No total, os recursos desembolsados superam R$ 4 bilhões.